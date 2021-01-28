РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 8 726 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 63 случая заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировали 8 726 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 189 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 657 человек. Выздоровели и выписались 149 984 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт.

Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.