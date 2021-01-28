РИАМО – 28 янв. Курс российского рубля к доллару и другим иностранным валютам продолжает снижаться на фоне падения нефтяных котировок, курс доллара превысил 76 рублей, сообщает Газета.ru.

«Так, по состоянию на 10:05 Москвы, курс доллара расчетами на «завтра» увеличился до 76,04 рубля, отметив рост на 19 копеек», – говорится в сообщении.

Стоимость евро возросла на 14 копеек и составила 92,06 рубля.

Курс доллара впервые с начала декабря прошлого года превысил отметку в 76 рублей, евро - с 5 января.

Курс нефти на международных торгах снижается на фоне ожиданий по падению спроса.