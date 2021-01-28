РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Жители подмосковной Балашихи могут получить необходимые услуги по линии ГИБДД на Едином портале государственных услуг, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Регистрация транспортных средств, услуга по приему квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами, получение или замена водительского удостоверения – эти действия можно запланировать на удобное время, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг: www.gosuslugi.ru», – говорится в сообщении.

Посредством электронного обращения к порталу государственных и муниципальных услуг жители Балашихи и Реутова могут также получить сведения о наличии административных правонарушений в области дорожного движения.

Данный ресурс удобен в пользовании и создан для экономии времени граждан при получении госуслуги или необходимой информации.

Воспользоваться порталом можно либо на мобильном телефоне, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на сайте.