РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Полицейские изъяли более 1 килограмма наркотиков у 27-летнего приезжего в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска Нахабинского отдела полиции УМВД России по горокругу Красногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи местного СНТ задержан 27-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейскими обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Красногорским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.