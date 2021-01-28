РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Памятная акция в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла в Балашихе, в Общественной палате с волонтерами и юнармейцами округа встретились ветераны-блокадники, члены общественных организаций и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году исполняется 80 лет с начала военных действий в Ленинграде. 8 сентября 1941 года в блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли фашистскую блокаду города, которая продлилась долгих 872 дня.

«О любви к своей Родине с ребятами поговорили дети войны и свидетель страшных блокадных лет - председатель Региональной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина. Как показывает практика, такие занятия положительно влияют на подрастающее поколение. Диалоги с теми, кто ковал Победу, вырабатывают в ребятах патриотичный дух», - говорится в сообщении.

Специально ко Дню воинской славы - в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - юнармейцы подготовили ролик «Подвиг дедов и прадедов не забыт», призванный напомнить о героизме наших предков.