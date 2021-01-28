РИАМО - 28 янв. В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных акциях администрациям соцсетей в России направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, соцсети начали удалять такие призывы, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», - говорится в сообщении.

Своевременное удаление соцсетями такой информации на основании ранее полученных требований позволило сильно уменьшить число несовершеннолетних участников, а также не допустить появления среди них пострадавших.

Роскомнадзор продолжает вести работу по взаимодействию с платформами в Сети для прекращения вовлечения детей в несогласованные массовые акции. Кроме того, такие акции несут риски для здоровья в условиях пандемии коронавируса.

За нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в Сети может быть наложен штраф на юрлиц в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.​