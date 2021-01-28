РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В городском округе Люберцы подвели итоги шестого конкурса художественного мастерства «Наш край во временах года», его лауреатами стали 20 учащихся детских школ искусств, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В окружном конкурсе участвовали воспитанники художественных отделений 5 детских школ искусств и детской художественной школы. Финальное мероприятие прошло на базе ДШИ «Гармония» поселка Красково.

«Участники конкурса подготовили 59 работ в номинациях «Живопись» и «Графика». Жюри отметило их высокий уровень, интересное видение природы родного края, а также в целом рост профессионального мастерства учащихся. Лауреатами 1, 2 и 3 степеней стали 20 конкурсантов», - говорится в сообщении.

Отдельное внимание заслужили работы лауреата 1-й степени, учащегося ДХШ Ивана Масюкова - «Мой город» (номинация «Графика») и лауреата 1-й степени, учащейся ДШИ №3 Марии Пушкарович - «Рождественская ночь» (номинация «Живопись»).