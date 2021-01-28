РИАМО - 28 янв. Уголовное дело возбудили в отношении главы сети региональных штабов Навального Леонида Волкова за публикацию в интернете материалов с призывами к подросткам участвовать в несогласованных акциях 23 января, сообщается на сайте СК РФ.

ГСУ СК России продолжает расследование дела по факту вовлечения через Сеть сторонниками оппозиционера Алексея Навального подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.

«В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях», - говорится в сообщении.

Согласно позиции СК, Волков знал о том, что акции не согласованы властями из-за неблагоприятной эпидобстановки. Тем не менее Волков 21 января разместил на YouTube видео с призывами к подросткам участвовать 23 января в этих акциях в Москве и регионах. Ссылки на материалы также были размещены в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram.

В отношении Волкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий).

В рамках уголовного дела идет сбор доказательств виновности Волкова в совершении преступления.