РИАМО - 28 янв. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал закрытые бетонные заводы в поселке Большие Вяземы, где демонтировали растворные узлы и технологическое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящий момент ведется уборка навалов строительного мусора. Заставить предпринимателей самостоятельно ликвидировать эти незаконные производства было непросто. Потребовались совместные усилия администрации муниципалитета, областного Минэкологии, прокуратуры и общественности», — говорится в сообщении.

Иванов отметил, что оба предприятия работали с нарушением закона. На производствах игнорировались экологические требования, бетонная пыль постоянно висела над ближайшими деревнями — Малыми Вяземами и Шараповкой.

«Фактически мы имели дело с двумя мини-промзонами в местах, которые для этого не предназначены. Они располагались на землях сельхозназначения. Жители регулярно жаловались на эти заводы, писали в администрацию, просили вернуть чистый воздух. Мы неоднократно выезжали на место, фиксировали нарушения, привлекали надзорные органы», — сказал глава округа.

Он добавил, что вместе с министерством экологии Московской области и прокуратурой удалось добиться закрытия заводов. Договоры аренды с предпринимателями находятся в стадии расторжения. В настоящее время ведется расчет причиненного заводами экологического ущерба.

«Поздравляю жителей с нашей общей победой. Следующий шаг — провести качественную рекультивацию этих земель и вернуть их в реальный сельхозоборот», — резюмировал Иванов.

Партийный контроль за ситуацией осуществляло местное отделение «Единой России» и депутаты окружного совета от партии в рамках проекта «Чистая страна». Ситуация с ликвидацией незаконных бетонных заводов еще раз показала, что органы местного самоуправления в муниципалитете решительно пресекают любые попытки работы вне правового поля.