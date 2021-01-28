РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске в микрорайоне Силикатная в части домов снизили параметры теплоснабжения, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«28 января с 10:40 снизили параметры теплоносителя от ЦТП-25 на проспекте Юных Ленинцев, дом №40 на многоквартирные дома по адресам: улица Быковская, дома №№5/36 и 7; Заводская, дома №№3, 3А, 9; Почтовая, дома №№3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17. Также от ЦТП №26 на улице 8 Марта у дома №8 на многоквартирные дома на проспекте Юных Ленинцев, дома №№36, 38, 40, 42, 84, 84А, 84Б, 84В, 88, 88А, 88Б в связи с проведением работ по замене запорной арматуры на котельной ОАО «Силикатный завод ЖБК», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы завершили в 12:00, идет заполнение тепловых сетей теплоносителем и запуск котельной. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

По вопросам отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8(496)755-57-93 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в Единую дежурную диспетчерскую службу Подольска: 8(496)755-57-98 (круглосуточно).