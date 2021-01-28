РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В Люберцах на базе комплексной спортивной школы Олимпийского резерва открыли группу спортивной аэробики, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Занятия в группе спортивной аэробики будут проводиться в школе №21 Люберец по адресу: улица Побратимов, дом №28 на платной основе. Тренировать детей будут многократный чемпион России, Европы и мира по спортивной аэробике Владислав Оскнер, судья Всероссийской категории Мария Окснер», - говорится в сообщении.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 554-12-10.