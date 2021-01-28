РИАМО - 28 янв. Депутаты Мособолдумы в первом чтении приняли законопроект, расширяющий полномочия молодежного парламента Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
В случае принятия закона, его представители смогут вносить свои предложения для совершенствования законодательства региона в части молодежной политики.
В пояснительной записке добавляется, что проект закона наделяет членов Московского областного молодежного парламента полномочиями по оказанию поддержки волонтерской, поисковой и иной общественной деятельности.
Также проект наделяет членов Молодежного парламента полномочием по внесению на рассмотрение в комитет Мособлдумы, в ведении которого находятся вопросы молодежной политики, предложений по совершенствованию законодательства Московской области.
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