РИАМО - 28 янв. Депутаты Мособолдумы в первом чтении приняли законопроект, расширяющий полномочия молодежного парламента Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

В случае принятия закона, его представители смогут вносить свои предложения для совершенствования законодательства региона в части молодежной политики.

«Предлагаем установить новые полномочия для молодежного парламента Подмосковья по внесению в комитет по делам молодежи и спорта предложений по совершенствованию законодательства в части поддержки волонтерской и поисковой деятельности в нашем регионе», - отметил председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

В пояснительной записке добавляется, что проект закона наделяет членов Московского областного молодежного парламента полномочиями по оказанию поддержки волонтерской, поисковой и иной общественной деятельности.

Также проект наделяет членов Молодежного парламента полномочием по внесению на рассмотрение в комитет Мособлдумы, в ведении которого находятся вопросы молодежной политики, предложений по совершенствованию законодательства Московской области.