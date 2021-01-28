РИАМО - 28 янв. В Подмосковье из-за снижения числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом сворачивают ковидные койки, в больницах на ИВЛ остаются менее 200 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На ИВЛ находятся меньше 200 человек. Все позитивно. Но все мы понимаем, что это (коронавирус – ред.) коварная, до конца непонятная инфекция. Поэтому держим ухо востро. Идет активная вакцинация. Мы делаем ее максимально удобной», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что чаще всего жители Подмосковья предпочитают делать прививки в торговых центрах. Там вакцинацию проводят также с соблюдением всех стандартов. Воробьев отметил, что с сегодняшнего дня в Подмосковье приходят СМС с напоминанием о повторной вакцинации.

Кроме того, губернатор рассказал о снижении количества госпитализаций в регионе и сворачивании коек для больных коронавирусом.

«Всего 32 тысячи коек были задействованы под Covid.<…> Сейчас мы сворачиваемся. Очень активно сворачиваемся. Каждый день видим очень заметное снижение по госпитализации. Люди выздоравливают. Слава Богу!» - отметил Воробьев.

Также губернатор выразил надежду, что в скором времени пандемия коронавируса останется в прошлом.

«Очень надеемся, что Covid в прошлом. Все мы этого очень ждем. Все ограничения очень больно ударили по экономике всего мира и нашего региона. Мы хотим быстро восстановиться, чтобы дальше развивать наше любимое Подмосковье», - резюмировал Воробьев.

В Московской области выявили 189 547 случаев заражения, 149 984 человека вылечились, 3657 пациентов скончались.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.