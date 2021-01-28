РИАМО - 28 янв. В Московской области проведут 60 плановых контрольных мероприятий, в рамках которых проверят свыше 350 объектов казны для вовлечения их в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, среди проверяемых есть объекты капитального строительства, земельные участки и линейные объекты.

«В казне Московской области находятся объекты капитального строительства и земельные участки, переданные из федеральной, региональной и муниципальной собственности. Они могут быть использованы для развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и других социально-экономических проектов», - сказал зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что проверки имущества проводятся для определения текущего состояния объектов, после чего будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

Инспекторы управления контроля за использованием имущества Минмособлимущества начнут плановые проверки с февраля этого года.