РИАМО - 28 янв. В Подмосковье в настоящий момент идет работа над 27 транспортными объектами, которые строятся по федеральной президентской программе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всего в работе сейчас находятся 27 объектов <…>. Это все по президентской федеральной программе, которая реализуется в нашем большом регионе. В каждой территории у нас есть план по дальнейшему строительству и развитию инфраструктуры. Новые микрорайоны требуют новых дорог. Новые жители, которые к нам приезжают, соответственно, тоже должны чувствовать себя комфортно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что власти региона также не забывают и удаленные территории.

«Для нас это тоже приоритет, там тоже идет активная работа», - добавил губернатор.

Глава региона уточнил, что еще одним важным транспортным объектом является путепровод в Лобне, где дорожная ситуация остается напряженной.

«Следующий важный объект для Лобни. Большой город, более 100 тысяч жителей. Тоже находится в плену пригородного сообщения», - отметил Воробьев.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новому путепроводу в Жаворонках Одинцовского городского округа.

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