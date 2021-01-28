РИАМО - 28 янв. В Московской области прививку от коронавируса каждый день делают порядка 6-6,5 тысячи россиян, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в регион в феврале.

«Вакцина становится популярной. <…> В день мы сейчас вышли на отметку в 6-6,5 тысячи, но можем делать и больше», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, привиться в пунктах вакцинации от коронавируса может любой житель России. При себе нужно только иметь паспорт, по которому медики найдут полис ОМС.

Для удобства сделать прививку от коронавирусной инфекции в регионе можно не только в поликлиниках, но также и в мобильных ФАПах, пунктах вакцинации в торговых центрах.

В Подмосковье эпидемиологическая ситуация уже позволяет начать сворачивание коек для пациентов с Covid-19. В регионе их порядка 20 тысяч. Еженедельно перепрофилированные стационары в регионе будут возвращаться к плановой работе. В первую очередь к плановому приему пациентов вернут хирургические, кардиологические, педиатрические профили и родовспоможение.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.