РИАМО - 28 янв. Путепровод в Жаворонках подмосковного Одинцовского округа в значительной мере облегчит дорожную ситуацию на этой территории, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Открытие путепровода состоялось в четверг. Объект открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этот проект позволит огромное количество людей вызволить из пробок. Приезжать домой и ездить по территории совершенно беспрепятственно. Понятно, что Москва и Подмосковье очень часто пересекаются и тут не должно быть никаких границ. Поэтому строим переезды», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее движение через Жаворонки было ограничено железнодорожным переездом, по которому в день проезжали около 14 тысяч автомобилей. Им приходилось стоять в пробках, так как общее время закрытия переезда в сутки в среднем составляло около шести часов.

Также открылись две разворотные эстакады на Можайском шоссе. На строительство объектов из бюджета Москвы выделили 8,8 миллиарда рублей. Для последующего содержания и эксплуатации объекты будут переданы в собственность Московской области.

Открытие путепровода в Жаворонках значительно улучшит транспортную доступность населенных пунктов и сделает комфортнее жизнь более 18 тысяч человек.

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