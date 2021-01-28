РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи по 31 января будут выявлять нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С 25 по 31 января 2021 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход на переходе», направленное на снижение тяжести последствий в ДТП и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы будут обращать на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге и использованию световозвращающих элементов в темное время суток.