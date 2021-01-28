РИАМО - 28 янв. На улице Трофимова в Москве восстановили движение, ранее оно было затруднено из-за возгорания нежилого помещения на названной улице и работающих на месте сотрудников МЧС, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Проезжая часть освобождена», – говорится в сообщении.

Сейчас водителям транспортных средств больше не требуется выбирать пути объезда.

Пожар, площадь которого составила 25 квадратных метров, ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Горела складируемая продукция.