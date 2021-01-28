РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Жители Люберец 29 января смогут задать вопросы по работе учреждений культуры и дополнительного образования после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, заместителю главы администрации муниципалитета Михаилу Криворучко во время онлайн-встречи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые люберчане! 29 января проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы о работе учреждений культуры и дополнительного образования после подписания постановления, ослабляющее действие ограничительных мер в Подмосковье из-за снижения количества выявляемых случаев заболевания коронавирусом», - сказал Криворучко.

Свои вопросы можно направить на электронную почту: mkrivoruchko@lubreg.ru, обратиться по номеру телефона: +7(495)559-71-19. Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте Люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.