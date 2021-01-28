РИАМО - 28 янв. С четверга пять больниц, которые ранее были перепрофилированы для лечения коронавирусных больных, возвращается к стандартной работе, сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное - сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе, мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения», - подчеркнула Ракова.

Таким образом, более 2 тысяч коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям. Речь идет о больницах имени Иноземцева, имени Юдина, №51, 2 корпусов больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии. В свою очередь, один корпус имени Спасокукоцкого продолжит лечение больных коронавирусом.

Ракова подчеркнула, что в мегаполисе сохранится достаточный резерв для зараженных коронавирусом, которым может потребоваться госпитализация.

«Еще четыре стационара, которые интенсивно работали в течение всей пандемии, ненадолго, временно приостановили прием пациентов. Там проводится генеральная санитарная обработка. Это больницы №52, №4, им. братьев Бахрушиных, детская больница им. Башляевой. После этого стационары продолжат прием больных коронавирусом», - отметила вицемэр.

В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

В настоящий момент в мегаполисе выявили более 919 тысяч случаев заражения коронавирусом. В городе отменили ряд ограничений, введенных ранее из-за распространения инфекции.

Так, ученики всех классов приступили к очному обучению, заведениям общепита разрешили работать после 23:00, а требование о переводе части сотрудников на удаленку стало рекомендательным.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.