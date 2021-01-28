РИАМО - 28 янв. Специалисты согласовали проект дома по реновации на 222 квартиры, который будет возведен в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В каждой квартире запроектирована своя лоджия, а также предусмотрена полная внутренняя отделка с установкой необходимой сантехники, кухонной плиты и осветительных приборов.

«В квартирах будет выполнена внутренняя отделка. Так, в соответствии с постановлением правительства Москвы <…>, на полу в жилых помещениях будет уложен ламинат, стены оклеят обоями, уложат плитку в санузлах и частично на кухне. Также установят двери, розетки и осветительные приборы, сантехнику, кухонную мойку и плиту. Кроме того, в каждой квартире предусмотрен балкон», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В доме предусмотрен подземный паркинг, а в каждой жилой секции – двойной тамбур, вестибюль, помещение консьержа с санузлом, место для уборочного инвентаря, колясочная, а также бытовые и технические помещения.

Жилой дом снаружи будет облицован керамогранитными плитами. Территорию вокруг дома облагородят и озеленят.