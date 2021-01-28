РИАМО - 28 янв. Московские электробусы зарекомендовали себя как надежный и современный транспорт, который соответствует самым высоким требованиям безопасности, закупки новых электробусов позволят повысить безопасность и комфорт передвижения пассажиров. Об этом РИАМО сообщили эксперты отрасли.

С 2018 года в Москву поступило уже 600 электробусов, концу года подвижной состав вырастет до 1 тысячи единиц. По мнению экспертов, сложный батарейный модуль электробусов включает в себя элементы терморегулирования, которые помогают поддерживать уровень температуры от перегрева или переохлаждения.

«Конструкция электробуса рассчитана на постоянный контроль электрических цепей и предусматривает их отключение через электронные системы, а не через предохранители, как в автобусах. Кроме того, электробусы изначально проектируются и проходят повышенный контроль по ключевым операциям работы именно электрических цепей», – сказал заместитель главного конструктора ПАО «КамАЗ» Андрей Савинков.

Директор Транспортной ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян отметил, что весь подвижной состав, который эксплуатируется в Москве, проходит обязательную сертификацию.

«Невозможно представить себе ситуацию, что на линию вышел автобус или трамвай, который не прошел все необходимые проверки перед передачей покупателю», – добавил Блудян.

По его словам, каждое транспортное средство проходит предрейсовый техосмотр.

«Электробусы запрещается эксплуатировать при повреждении изоляции силовых жгутов и высоковольтных блоков. Автоматическая система обнаружения и тушения пожаров в электробусах, данные с которой поступают на единый блок управления у водителя и на центральный сервер, позволяет отслеживать информацию в режиме онлайн. Можно сказать, что на сегодня в столице работает самый современный и надежный подвижной состав», – заключил эксперт.

Накануне на юго-западе Москвы загорелся автобус, однако в Сети стали появляться ложные сообщения, что это был электробус.

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