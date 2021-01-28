РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие обратившейся к нему в ходе дистанционного приема женщине-инвалиду из микрорайона Северный Балашихи по вопросу изготовления специальной обуви, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Дистанционный прием прошел 27 января. Среди обратившихся к депутату оказалась и инвалид второй группы Наталья Кошукова из микрорайона Северный, которая рассказала депутату, что у нее больные ноги, и ей необходима специальная обувь. Она отметила, что фабрика находится в Москве, и чтобы сшить ботинки на выход, нужно съездить туда три раза, а у нее два костыля, и любое передвижение возможно только на такси, иначе не доехать.

«Окажем содействие в решении данного вопроса, а также попрошу волонтерский штаб в ближайшее время доставить продуктовый набор», - сказал Ефимов.

Еще одна заявительница многодетная мама Людмила Пищаленко из деревни Федурново сообщила, что ее сыну необходима специальная помпа для ввода инсулина. Депутат разъяснил, какие документы необходимо предоставить женщине для получения материальной помощи на приобретение необходимого медицинского прибора.

«Отработаем этот вопрос вместе с управлением соцзащиты. Финансирование на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках Закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2021 год» (закон о наказах) открыто. Пакет документов, который необходимо предоставить гражданину вместе с заявлением, остался прежним», - подчеркнул Ефимов.

Другой звонок поступил от Алексея из микрорайона Павлино, который не может перевести художественную мастерскую, имеющую статус нежилого помещения, в жилое. Ефимов отметил, что сделает запрос, изучит документы и если ограничений по изменению статуса помещения нет и гражданином представлены все документы – эта услуга должна предоставляться автоматически.