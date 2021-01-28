РИАМО - 28 янв. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг одобрили кандидатуру Эльмиры Хаймурзиной в члены Центральной избирательной комиссии РФ от Подмосковья, кандидатура была отправлена на рассмотрение в Совет Федерации, передает корреспондент РИАМО.

«В Мособлдуму поступило письмо председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Федерального собрания РФ с предложением о направлении кандидатуры в члены ЦИК РФ от Московской области. Губернатор Московской области вчера внес предложение о назначении на данную должность Хаймурзиной Эльмиры», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что Хаймурзина давно работает в Подмосковье и зарекомендовала себя как специалист высокого ранга.

«Эльмира Абдулбариевна уже давно работает в Московской области, зарекомендовала себя как высокого качества профессионал и с точки зрения управления, и работы правительства. Поэтому мы безусловно поддержим эту кандидатуру», - сказал Брынцалов.