РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В Доме культуры «ЗИО» Подольска планируют начать занятия по корейскому языку с весны 2021 года, сообщается в группе «ДК ЗИО» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие посетители ДК «ЗИО», весной в нашем Доме культуры начнутся занятия по корейскому языку. Изучать могут все желающие. Программа рассчитана для начинающих с нуля. Начало занятий - в марте 2021 года, однако записаться в группу можно уже сейчас», - говорится в сообщении.

Узнать подробности о программе или задать другие вопросы можно по телефону: 8(926)616-61-13.