РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. В городском округе Мытищи задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 23-летнего местного жителя о краже мобильного телефона из квартиры одного из домов на улице Строителей. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний местный житель. Подозреваемый распорядился похищенным по своему усмотрению. В отношении злоумышленника следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.