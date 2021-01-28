РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В Балашихе определили лучший отдел полиции по итогам минувшего года, им стал отдел по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В МУ МВД России «Балашихинское» в режиме видеоконференцсвязи прошло подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев, на котором присутствовали главы городских округов Балашиха и Реутов Сергей Юров и Станислав Каторов.

«В Межмуниципальном управлении сложилась традиция отмечать территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью, переходящим Кубком «Лучшее подразделение». Первое место по итогам 12 месяцев 2020 года занимает отдел полиции (ОП) по обслуживанию городского округа Реутов», - говорится в сообщении.

Второе место у ОП по обслуживанию микрорайона Железнодорожный, третье место у ОП по обслуживанию микрорайона Заря, четвертое место занимает ОП по обслуживанию городского округа Балашиха и на пятом месте оказался ОП по обслуживанию микрорайона Салтыковка.

За 12 месяцев 2020 года на территории, обслуживаемой МУ МВД России «Балашихинское», на 1,4% возросло число зарегистрированных преступлений, общее количество которых составило 3 907.