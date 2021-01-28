РИАМО - 28 янв. Более 330 москвичей старше 90 лет сделали прививку от коронавируса, еще привились девять жителей столицы старше 100 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Больше 330 человек привиты старше 90 лет и девять человек старше 100 лет. Никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было», - подчеркнула Ракова в эфире «Россия-24».

Она уточнила, что пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом и 27 января приступили к вакцинации вторым компонентом.

«До конца недели эту вакцинацию продолжим», - отметила вице-мэр.

В мегаполисе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.