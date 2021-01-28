РИАМО - 28 янв. Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Московской области сегодня ночью синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега.

«При необходимости будет проведена превентивная обработка дорог для предотвращения появления скользкости на дорогах», - говорится в сообщении.

Водителей Подмосковья призывают быть внимательными в черте населенных пунктов. Выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, видимости и конкретной ситуации, воздержаться от резких маневров, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Днем возможен снег и мокрый снег, прогнозируемое количество осадков 2-5 миллиметров. Возможна гололедица, налипание мокрого снега. Температура воздуха повысится до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.