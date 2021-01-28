РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 янв. В Общественной палате городского округа Домодедово наградили победителей конкурса «Яркий новогодний бизнес 2021», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедове наградили победителей конкурса «Яркий новогодний бизнес 2021». Награждение прошло в Общественной палате городского округа», - говорится в сообщении.

В номинации «Новогодний вкус» победил ресторан «Чайхауз»; номинацию «Умный праздник» присудили языковой школе Smart English Club. Первым в номинации «Новогодний привет» стало кафе «Здрасте», в номинации «Детский праздник» победила студия детских праздников «Добрый крот».

Первой в номинации «Новогодняя красота в деталях» стала сеть салонов красоты «СВИФТ». Номинацию «Новогодняя феерия» присудили студии маникюра/творческой мастерской mis. studio/ next door club. Победителем в номинации «Новогодняя гармония» стал салон красоты «Грация», а победу в номинации «Дух праздника» присудили салону красоты «Баса».

«Председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству, инвестициям и инновациям Общественной палаты Иван Лаврухин сообщил, что конкурсы, способствующие развитию малого бизнеса и приносящие пользу округу, будут продолжены», - отмечается в сообщении.