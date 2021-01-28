РИАМО - 28 янв. В Московской области снимут все ограничения, введенные из-за коронавируса, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что практически все антиковидные ограничения в регионе уже сняты. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

«Как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути отменим все ограничения. Но стандарты (по безопасности – ред.) все должны соблюдаться», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в четверг.

Он подчеркнул, что сейчас важно беречь себя - носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.