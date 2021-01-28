РИАМО – 28 янв. В Москве началось прощание с помощником главы правительства РФ, бывшим вице-премьером страны Сергеем Приходько, церемония проходит в Центральной клинической больнице города, сообщает РИА Новости.

«Церемония прощания началась утром. В траурном зале ЦКБ установлен открытый гроб, расставлены венки от семьи, близких, друзей, горят свечи, играет траурная музыка. Проститься с Приходько пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве», - говорится в сообщении.

Приходько похоронят в четверг на Троекуровском кладбище.

Приходько умер в Москве на 65-м году жизни. Он родился в 1957 году в столице, окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, проходил стажировку в пражской Высшей школе экономики.​