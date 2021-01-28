РИАМО - 28 янв. Из-за возгорания нежилого помещения на улице Трофимова затруднено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На месте работают сотрудники МЧС», – говорится в сообщении.

В настоящее время водителей просят выбирать пути объезда.

Пожар уже потушили. Его площадь составила 25 квадратных метров. Горела складируемая продукция. Сведений о пострадавших не поступало.