РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Количество преступлений на территории, обслуживаемой МУ МВД России «Балашихинское», увеличилось на 1,4 % в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

В Балашихе на расширенном оперативном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, подвели итоги оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Балашихинское» за 12 месяцев 2020 года.

«В 2020 году на 1,4% увеличились зарегистрированные преступления, общее их количество составило 3 907, за аналогичный период прошлого года – 3 853. На 5,7% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений. С 18 до 12 сократилось число убийств, с 10 до 6 – хулиганства, с 100 до 73 - грабежей, с 27 до 20 - разбойных нападений, с 1703 до 1520 - краж, в том числе с 282 до 195 краж из квартир, с 164 до 120 - краж транспортных средств. Наиболее значительное снижение их количества отмечается на территории обслуживания отделов полиции по Балашихе на - 43,1% (с 65 до 37), и по обслуживанию микрорайона Железнодорожный» на - 35,7% (с 28 до 18)», – говорится в сообщении.

В 2020 году на 11% возросло число фактов мошенничества (с 291 до 323), на 80% - изнасилований (с 5 до 9), фактов незаконного оборота оружия - на 6,8% (с 44 до 47). На 39,3% (с 28 до 17) сократилось число преступлений, совершенных организованной преступной группой, на 60% (с 5 до 2) - фактов организации незаконной миграции.

В 2020 году выявлено 258 преступлений экономической направленности. Количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений данной направленности по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 6 % и составило 125 преступлений. При этом, на 13,8% снизилось число преступных деяний, совершенных должностными лицами (56).

На 15,4% меньше выявлено преступлений, квалифицируемых как взяточничество (с 13 до 11).

В 2020 году было зарегистрировано 642 преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто преступлений данной категории меньше на 13,7% (с 351 до 303). Выявлено 274 факта сбыта, из них раскрыто - 78. С 12 до 8 сократилось количество выявленных преступлений совершенных организованно преступной группой в сфере незаконного оборона наркотиков.

Число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий увеличилось в 2020 году с 127 до 511.

На 5,5% сократился остаток нераскрытых преступлений, грабежей на 48,4%, краж на 23,3%, краж из квартир на 30,5%, краж транспортных средств на 42,4%.

Процент раскрываемости преступлений повысился в 2020 году на 2,8% и составил 61,9%.