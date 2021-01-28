РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Каток не будет работать в парке имени Талалихина подмосковного Подольска из-за снегопада в четверг, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 28 января, в парке имени Талалихина в Подольске не работает каток. Причиной послужили погодные условия (снегопад)», - говорится в сообщении.

Руководство парка приносит извинения жителям за доставленные неудобства.