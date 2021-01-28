РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. За январь с улиц Королева вывезли более 11 тысяч кубометров снега, дорожные службы готовы к предстоящим неблагоприятным погодными условиям, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

В январские снегопады коммунальные предприятия Королева перешли на усиленный режим работы. Придомовые территории расчищали сотрудники управляющих компаний, дороги и тротуары чистил «Автобытдор», и «Горзеленхозстрой» – парки и общественные пространства.

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Автобытдор» с начала месяца вывезли более 11 тысяч кубометров снежных масс, выполнили механизированную уборку городских дорог в количестве 30 циклов и механизированную уборку тротуаров в количестве 27 циклов», - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, на территории Московской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, синоптики обещают мокрый снег, переходящий в дождь, колебания температуры от положительных до отрицательных значений и порывистый ветер.

Директор МБУ «Автобытдор» Кирилл Кудряшов проверил готовность снегоуборочной и другой техники, наличие запасных комплектующих элементов для работ по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Дежурная техника, выполняющая работы по механизированной уборке дорог и тротуаров, работает в круглосуточном режиме, потому любые ремонтные работы и по замене оборудования должны проходить в кратчайшие сроки без потери качества выполняемых работ.

«Обращаем внимание водителей! Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям и не создавайте препятствий для работы дорожной техники», - заключается в материале.