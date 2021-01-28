РИАМО - 28 янв. Порядка 20 автодорожных путепроводов запустили в столице с 2011 по 2021 годы, еще шесть находятся на этапе проектирования и строительства, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москвы мы сделали 17 путепроводов, в Московской области большая программа, еще шесть находятся в проектировании и строительстве», - сказал Собянин.

Были построены Крестовский путепровод на проспекте Мира через пути Рижского направления МЖД и Октябрьской железной дороги, семь путепроводов на Московском центральном кольце, путепровод над путями Белорусского направления МЖД около станции Жаворонки и другие.

Также путепровод через пути Белорусского направления МЖД, Дмитровский путепровод через пути Октябрьской железной дороги, Старо-Рублевский путепровод через пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта и так далее.

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