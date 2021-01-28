РИАМО - 28 янв. За прошедшие сутки врачи Москвы вылечили от коронавируса 6142 человека, с начала пандемии выздоровели 797 462 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 2897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1063 человека. В столице скончалось 62 пациента», – говорится в сообщении.

За время пандемии Covid-19 в городе выявили свыше 922 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Жителей столицы просят оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. Общественные места необходимо посещать в маске и перчатках.

В настоящее время в мегаполисе ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, расположенных в общественных местах.

Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Также ранее в столице перестал быть обязательным режим удаленной работы. Решение о выходе сотрудников на рабочие места в офисы руководители компаний будут принимать сами.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.