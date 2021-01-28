Район Вешняки, расположенный на окраине столицы, – место весьма своеобразное. Несмотря на то, что район далек от элитного, сюда приезжает множество туристов, чтобы взглянуть на историческую усадьбу Кусково и прогуляться по живописным паркам. Однако близость к криминальным очагам Москвы заставляет многих обходить его стороной. Местные жители рассказали РИАМО, как на самом деле устроена жизнь на окраине столицы, и объяснили, за что любят и за что ненавидят свой район.

Вишни или болота?

Михаил Кишов

Район располагается на месте старинных поместий Кусково, Вешняково, Владычино, упоминающихся уже в летописях ХIV века. Два столетия спустя история этих мест оказалась связана с представителями древнего рода Шереметевых. При них же в 1644 году здесь была построена каменная церковь Успения – храм сохранился до наших дней и является действующим. А в конце XIX века Вешняки стали дачным поселком.

В годы Великой Отечественной войны на территории района располагалась Центральная женская снайперская школа. Некоторые ее воспитанницы даже стали Героями Советского Союза, а в честь одной из них – Алии Молдагуловой – названа улица. В 1960 году Вешняки вошли в состав Москвы.

Происхождение названия района до сих пор вызывает споры. По одной из версий, в этой местности когда-то росло много вишневых деревьев. По другой – название пошло от слова «вешняк», обозначающего объездную дорогу, которую прокладывают во время половодья, чтобы объехать заболоченные или залитые водой участки.

В числе элитных район не значится, но среди прочих «спальников» на окраине считается не самым худшим. Своеобразной фишкой можно считать его треугольную форму, очерченную железной дорогой, МКАДом и СВХ. Если взглянуть на карту, станет ясно, что Вешняки – самый геометрически правильный район столицы.

Район круассанов и транспортной недоступности: москвичи о жизни в «Испанских кварталах»>>

Джунгли многоэтажек и кладбище по соседству

Михаил Кишов Михаил Кишов 1 из 2

По словам жителей, одно из больных мест Вешняков – устаревший жилой фонд. Несмотря на это, у них есть небольшой повод для гордости, связанный с местным строительством.

В 1969 году в Вешняках появились первые в столице волнообразные жилые дома: академик Российской академии художеств Виктор Лебедев придумал изогнуть их под тупым углом, чтобы они укрыли дворы от уличного шума и ветра.

«У нас тут бетонные джунгли. В основном тут разбросаны девятиэтажки, брежневки, несколько многоэтажек времен нулевых. Ничего не сносится и ничего не строится. Фасады выглядят уныло, а в пасмурную погоду совсем депрессивно, благо, часть из них ремонтируют», – рассказывает местный житель Михаил.

Квартиры здесь весьма доступны: однушку можно купить от 6,7 миллиона рублей, а двушку от 8. И все же большинство предпочитают именно снимать жилье. Цены на аренду начинаются от 25–30 тысяч рублей.

Среди недвижимости можно найти варианты и для любителей жить на широкую ногу. К их услугам – комплексы «Счастье на Вешняковской» и «Счастье в Кусково» со всеми удобствами и кусачей ценой – от 220 тысяч рублей за квадратный метр.

К слову, население Вешняков по численности можно приравнять к небольшому городу. Из-за выгодных условий число старожилов разбавляют семейные пары и молодежь.

«Я переехала сюда два года назад, чтобы сэкономить, и получила в свое распоряжение квартирку недалеко от Перовского кладбища. Соседство жуткое и мрачное, зато выгодное. По ночам боюсь покойников», – рассказывает 30-летняя Елена.

За последние два года район частично преобразился. Асфальт, тротуар и газоны отремонтировали и привели в порядок на всех улицах. Практически везде установили павильоны ожидания общественного транспорта с Wi-Fi, отмечает Михаил.

«Район, в котором нет недостатков»: москвичи рассказали о лучшем месте за МКАД>>

Тусовки с шаурмой и ограбления

Михаил Кишов

Транспортную систему местные хвалят. Здесь ездит множество автобусов, готовых доставить в разные части города, на границе района расположились железнодорожные платформы Казанского и Горьковского направлений, также есть и своя станция метро «Выхино», а недалеко за пределами района еще одна – «Новогиреево».

«Я живу в центре района, на равном удалении от метро «Выхино» и «Новогиреево». В обе стороны – пять остановок транспортом. Довольно удобно», – рассказывает Михаил.

Еще несколько лет назад серьезной проблемой для жителей Вешняков была ситуация с огромным потоком людей на станции метро «Выхино» – чтобы войти в поезд утром, иногда приходилось стоять в толпе на платформе минут по 15. Тогда Таганско-Краснопресненская ветка принимала пассажиров и из Некрасовки, и из района Косино-Ухтомский. Однако в 2019 году, с открытием Некрасовской ветки, «Выхино» значительно разгрузилось, отмечает Михаил. Сегодня станцией пользуются в основном жители Вешняков и Выхина-Жулебина.

У владельцев авто особых проблем тоже не возникает. По главной артерии района – Вешняковской улице – регулярно ездит транспорт по выделенной полосе, а значит, за исключением часа пик, не надо стоять в пробках.

«Лично меня раздражает Северо-Восточная хорда с ее вонючими выхлопами от машин. В жару там невозможно находиться. Такое ощущение, что попал в газовую камеру», – тем не менее отмечает москвичка Анна.

Печалит местных и то, что обилие местного транспорта приходится использовать для того, чтобы выбраться за пределы района и хоть как-то скрасить свой досуг: с развлечениями в Вешняках беда.

«Ресторанов и кафе откровенно мало, нет пабов, одна бильярдная на район. Многие предпочитает просто взять пива домой, зацепив по дороге шаурму под мышку. А летом такие индивидуумы нередко перебираются с тусовкой на детскую площадку, загадив все семечками», – сетует Михаил.

Главная боль, по его словам, – это неработающий кинотеатр «Энтузиаст».

«Это огромная заброшка в самом центре района, которая портит его вид. По планам реконструкция и постройка целых двух ярмарок «Московские сезоны». Надеюсь, это улучшит ситуацию», – делится местный житель.

Кроме того, транспортная доступность делает более тесным и без того небезопасное соседство Вешняков с районом Выхино, имеющим дурную славу. По словам Михаила, за 30 лет жизни в районе ему не довелось столкнуться с криминалом, а вот местной жительнице Анне повезло меньше.

«На моей памяти тут было всякое. Ограбления, вскрытие машин, а моего знакомого как-то раз избили пьяные подростки. Подобную картину я наблюдала и с местным почтальоном», – вспоминает она.

Инфраструктура на четверку

Михаил Кишов

С бытовыми благами и торговлей район «не подкачал»: здесь есть буквально все, что нужно для жизни, уверяет Михаил. К услугам населения – около пяти торговых центров с салонами красоты, локальные торговые ряды почти в каждом квартале, сетевые и мелкие «подъездные» магазинчики. Так что закупиться можно и свежими фруктами, и деликатесами. Популярностью, например, пользуется ТЦ «Вишняковский пассаж» (в отличие от района, название местной торговой точки по документам пишется через «и»).

Медицинское обслуживание тоже на уровне. Есть несколько поликлиник, ветеринарные клиники. Здесь расположена 15-я городская больница, которая считается одной из лучших в городе. Сейчас на ее территории работает стационар для больных коронавирусом и возводится новый корпус скорой помощи.

«Лично меня радует наличие большого количества детских садиков и школ, причем некоторые из них высокого уровня. Есть даже гуманитарный университет. У меня двое детей, и возить их в другую часть Москвы на учебу было бы проблемно, а так все под рукой», – рассказывает 45-летняя Анастасия.

Активностей на свежем воздухе, по ее словам, тоже хватает: есть спортивные площадки и катки. По части спорта жители также хвалят трехэтажный фитнес-клуб «СССР» с бассейнами на Реутовской улице и Y15 на улице Юности.

«Инфраструктура у нас на крепкую четверку, поэтому в целом район комфортный. Здесь есть все. Так что в районе можно жить буквально от роддома до кладбища», – шутит Михаил.



Еще бы поменьше алкомаркетов, мечтает он, чтобы район перестал быть таким пьющим.

«Покупали квартиру в тихом квартале, а тут – реновация»: что ждет район Хорошево‑Мневники>>

Жемчужина района и прогулки по радуге

Михаил Кишов Михаил Кишов Михаил Кишов 1 из 3

Район буквально утопает в зелени, парки занимают большую его часть, а в каждом дворе растут раскидистые деревья. Сами улицы неплохо убирают, а жители стараются следить за порядком. По словам Михаила, некоторые отправляют жалобы через портал «Наш город», если видят, что кто-то его нарушает. А благодаря его инициативе на всех остановках установили урны с пепельницами.

Самыми любимые зеленые зоны жителей – сквер на улице Красный Казанец со скульптурой «Доярка» авторства Иосифа Козловского, парк «Радуга», названный так из-за прудов в форме дуги, и, конечно, знаменитый лесопарк Кусково.

Во время прогулки в Кускове можно увидеть старинные дубы и липы, прокатиться на лодке. Парк расположен у одноименной усадьбы графа Шереметева XVIII века, которая считается настоящей жемчужиной архитектуры – ее даже называют московским Версалем. Посмотреть на нее приезжают туристы со всего мира.

Михаил Кишов

Согласно исторической справке, в июне 1779 года в усадьбе давали спектакль, в котором под псевдонимом Прасковьи Жемчуговой играла крепостная актриса Параша Ковалева. Граф Николай Шереметев влюбился в нее и, вопреки устоям общества того времени, тайно повенчался с возлюбленной. Аллея, ведущая к усадьбе, получила имя в ее честь. Эти места уже много лет любимы молодоженами.

На территории знаменитой усадьбы снимали фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-Мырли», телесериал «Гардемарины, вперед!» и многие другие.

Новая жизнь «Коровино»: что появится на территории промзоны>>