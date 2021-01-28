РИАМО - 28 янв. Порядка 13 тысяч автомобилистов воспользовались Репинской развязкой в подмосковных Химках в первый день после открытия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Развязку на пересечении трассы М-10 «Россия» и улицы Репина 26 января открыл президент России Владимир Путин, в церемонии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы дорогу в Химках открыли. В первый день проехали 13 тысячи машин при мощности в 14 тысяч», - сказал Воробьев.

Данный масштабный транспортный проект завершили за один год. Работы провели по поручению президента.

У жителей ближайших жилых комплексов благодаря развязке появилась возможность добираться до станции метрополитена «Ховрино» на пассажирском транспорте на 10 минут быстрее.