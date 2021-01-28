РИАМО - 28 янв. Столичная прокуратура предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 31 января», - говорится в сообщении.

Распространение информации и предоставление техвозможностей для призывов к участию граждан, в том числе детей, в несогласованных публичных акциях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Для недопущения возможных нарушений закона городская прокуратура вынесла руководителям пяти отечественных и зарубежных интернет-компаний предостережения.

Также шести лицам, которые призывают к участию 31 января в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в столице, вынесены предостережения о недопустимости данных противоправных действий.

Горожанам пояснили, что организация несогласованной акции и участие в ней влекут за собой ответственность, которая установлена законом страны.