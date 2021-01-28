РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. В четверг в связи с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения прекращена подача горячего водоснабжения в доме №20 и детском саду №20 «Щелкунчик» на улице 8 Марта в микрорайоне Жегалово, сообщается на официальной странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«Ремонтные работы на сетях теплоснабжения планируется завершить до 14:00», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8 (496) 562-11-72.