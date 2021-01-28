РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске трем юным спортсменам присвоили первые спортивные разряды по универсальному бою, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем спортсменов спортивного клуба универсального боя «Скорпион» ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона «Кузнечики» Подольска Егора Забурдяева, Файзиддина Заирова и Ивана Сучкова. Распоряжением руководителя департамента спорта и Москвы (Москомспорта) Алексея Кондаранцева им присвоен I спортивный разряд по универсальному бою», - говорится в сообщении.

Спортсменов ждут новые достижения: выполнение и присвоение норматива кандидата в мастера спорта России.