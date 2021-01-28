РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске дежурные смены спасателей в четверг предупредили 22 рыбака об опасности нахождения на льду рек, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске ежедневно проводят замеры толщины льда на реках в рамках месячника «Тонкий лед». Дежурные работники спасательных формирований Подольского теруправления раздают информационные листовки жителям, которые отдыхают или рыбачат на Пахре.

«В четверг, 28 января, дежурные смены спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша предупредили об опасности пребывания на льду 22 человека. В том числе четыре на ледяном насте Пахры в Подольске и 18 на поверхности Гнилуши.

«В месте промера льда на Пахре его толщина составила 29 сантиметров. Среднее значение вдоль береговой черты деревни Житнево на реке Гнилуше - 30 сантиметров», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) и пожарно-спасательной части №214 (ПСЧ-214) не выявлено. Раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием продолжается.