РИАМО - 28 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новому путепроводу в Жаворонках подмосковного Одинцовского округа, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Такие переезды делают жизнь огромного количества людей комфортнее. <...> Это очень приятное событие, сотни тысяч человек почувствуют другое качество жизни. Хочу сказать спасибо строителям», - сказал Воробьев.

Собянин отметил, что проект реализовывался совместными усилиями Москвы и Московской области.

«Совместный проект с Андреем Юрьевичем (Воробьевым - ред.). <...> Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем выше интенсивность движения. Это небольшой объект, но очень важный, он соединяет несколько вылетных магистралей - Можайку, Минку, Киевку», - сказал Собянин.

Ранее движение через Жаворонки было ограничено железнодорожным переездом, по которому в день проезжали около 14 тысяч автомобилей. Им приходилось стоять в пробках, так как общее время закрытия железнодорожного переезда в сутки в среднем составляло около шести часов.

Также открылись две разворотные эстакады на Можайском шоссе. На строительство объектов из бюджета Москвы выделили 8,8 миллиарда рублей. Для последующего содержания и эксплуатации объекты будут переданы в собственность Московской области.

Открытие путепровода в Жаворонках значительно улучшит транспортную доступность населенных пунктов и сделает комфортнее жизнь более 18 тысяч человек.

Также с опережением графика на 18 месяцев выполняются работы по строительству развязки на пересечении Можайского шоссе со 2-м Успенским шоссе, переустройству инженерных сетей и установке шумозащитных экранов. Полное завершение работ запланировано на второй квартал 2021 года.

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