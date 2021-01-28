РИАМО - 28 янв. За последние сутки в столице подтвердили 2897 новых случаев коронавирусной инфекции, за все время пандемии в мегаполисе выявили 922 559 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Жителям столицы напомнили о необходимости оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ.

В городе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС. Вакцинироваться можно в поликлиниках и в мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.