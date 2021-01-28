РИАМО - 28 янв. Все городские службы в Москве начали работать в режиме повышенной готовности из-за снегопада, который будет идти до 21:00 пятницы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Прирост снега за два дня может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности», - отметил Бирюков.

По его словам, с началом снегопада коммунальная техника начала выборочную противогололедную обработку дорог, тротуаров, мостов и других объектов улично-дорожной сети.

Кроме того, организовано дежурство тягачей на опасных участках дорог. В ближайшее время спецтехника начнет сплошное механизированное подметание улиц, дорог и тротуаров. Кроме того, пройдет повторная противогололедная обработка.

«Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», - уточнил Бирюков.

Особое внимание при уборке снега уделяется пешеходным зонам, подходам к остановкам пассажирского транспорта, станциям метро и МЦК. На дежурстве круглосуточно находятся аварийные бригады.

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