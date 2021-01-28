РИАМО – 28 янв. Российские бизнесмены обратились в Минпромторг с просьбой перенести начало эксперимента по маркировке пива с апреля на осень, пишет в четверг газета «Известия».

Соответствующая просьба содержится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

«Весной начинается высокий сезон продаж пива, и параллельное проведение эксперимента негативно отразится на показателях отрасли, увеличив финансовую нагрузку на компании минимум в три раза», - отмечается в публикации.

Об эксперименте объявили в сентябре прошлого года. Его инициировали в связи с тем, что объем нелегального пивного рынка в РФ, по разным оценкам, может составлять от 5% до 12%. Из-за этого бюджет теряет около 22 миллиардов рублей в год.

Калинин попросил федеральные власти оценить целесообразность эксперимента и определить четкие критерии его эффективности.​​

​