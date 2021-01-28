РИАМО - 28 янв. Возгорание произошло в пристройке к жилому дому №36 по улице Трофимова в столице, пожар ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в 09:38. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар в пристройке к жилому дому.

«В 10:20 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Происходило горение складируемой продукции», - говорится в сообщении.

Возгорание потушили в 10:27. Сведений о пострадавших не поступало.